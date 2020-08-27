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(ÖZEL) FETÖ'cü firari 3 yıldır kaçıyordu, çatı arasında yakalandı

Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı çatı arasında kıskıvrak yakaladı.



Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bugün 19:00 sıralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2017 yılından beri firari durumda bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen, S.Ö. isimli şahsı saklandığı evin çatı arasında yakalayarak gözaltına aldı.


Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.

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