(Özel) "Flamingolu Köy" Anneler Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı

Anneler Günü'nde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Çatalca'daki "Flamingolu Köy"e akın etti. Flamingoların oluşturduğu görsel şölen havadan da görüntülendi.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ancak flamingolarıyla ön plana çıkan Çatalca'nın Gökçeali köyü, bilinen adıyla “Flamingolu Köy” ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından huzur bulmak için gelen ziyaretçileri köyde beyaz pembe renkli flamingolar karşılıyor. Kuğu ve ördeklerin kahvaltı sofralarına eşlik ettiği alanda misafirler aileleriyle hoş vakit geçiriyor.

"Flamingolu Köy", Anneler Günü'nde İstanbulluların tercihi oldu. Eşi ile birlikte Anneler Günü nedeniyle köye ziyarete gelen Zeynep Kökoğuz, “Anneler Günü nedeniyle eşlerimiz bize sürpriz yaptı. Doğayla baş başa çok güzel bir yer. Flamingoların olması tercih etme sebebimiz. Şuan ben buranın tadını çıkartıyorum, eşim ise şuan çocuklara parkta eğleniyor” diye konuştu.

“Doğayla iç içe buraya gelmek beni çok mutlu etti”

Bir başka anne Nimet Bozkurt ise, çocukları tarafından kendisine sürpriz yapıldığını belirterek, ”Böyle bir yerin olduğunu bile bilmiyordum, sağolsun çocuklarım Anneler Günü sürprizi yaptılar. Doğayla iç içe buraya gelmek beni çok mutlu etti. İstanbul'un yorucu temposundan kısa bir sürede olsa uzaklaşmış olduk” dedi.

Flamingoların görsel şölen oluşturduğu o anlar havadan da görüntülendi.