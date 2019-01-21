(Özel) Galata Köprüsü'nde bozulan otomobili elleriyle çektiler

Galata Köprüsü'nde trafiğin yoğun olduğu saatte arıza yapan bir aracı gören vatandaşlar, seferber oldu. Trafikte yoğunluğun yavaş yavaş artması üzerine vatandaşlar, aracı elleriyle kenara çekerek, trafikteki akışı tekrar sağladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 NP 948 plakalı araç Eminönü'nden Galata Köprüsü'ne giriş yaptı. Araç birkaç kere tekleme yaptıktan sonra köprünün tam ortasında arıza yaparak durdu. Elektronik aksamı bozulan araç, trafiğin yoğunlaştığı saatlerde yol ortasında kalınca sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşlar aracı elleriyle kenara taşıdı

Sürücünün yanına gelen çevredeki vatandaşlar arabayı çalıştırmayı denedi ancak başarılı olmayınca otomobili yol kenarına çekmek için seferber oldu. Yoldan geçen vatandaşların da durumu fark edip yardım etmesiyle otomobil bulunduğu yerden iteklenerek yol kenarına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobil vatandaşların yardımıyla trafik akışını engellemeyecek şekilde yol kenarına çekildi. Sürücü kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür etti. Galata Köprüsü üzerinde kalan araç olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı.