(Özel) Galata Köprüsü'nde trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Galata Köprüsü'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önündeki araca çarptı. Açılan hava yastığı sayesinde sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken, kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 15.30 sıralarında Galata Köprüsü'nün Eminönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Kaçan yönetimindeki 34 ZT 6227 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Galata Köprüsü üzerinde Faruk Kızılkaya hakimiyetindeki 34 NK 002 plakalı araca arkadan çarptı. Kaçan yönetimindeki aracın çarpmanın etkisiyle ön kısmında bulunan hava yastıkları açıldı. Direksiyon üzerindeki hava yastığının açılması sayesinde sürücü Ali Kaçan kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu

Olay yerine gelen trafik polisleri yolun tek şeridini dubalarla kapatarak trafik güvenliğini sağladı. Sağlık ekipleri de hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yaptı. Kaza sonucu Galata Köprüsü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, arkadan çarpan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracın kaldırılmasından sonra köprü üzerinde trafik akışı normale döndü.