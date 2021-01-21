(Özel) Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Galata Köprüsü'ndeki amatör balıkçılara yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde boy standardının altındaki balıklar denize döküldü. Denetimde konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim. Bir tanesine fırsat versek o bile kardır. Bizden sonraki nesillerde Galata Köprüsü'nde balık tutma zevkine erişsin” dedi. Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi.

Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Olta Balıkçıları Derneği üyeleri de denetimde gözlemci olarak yer aldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve deniz zabıtası botları denizden anonslarla balıkçılara uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca balıkçılara avlanması gereken balık boyutları ve iğne sayıları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Boy standardının altında yakalanan balıklar ekipler tarafından denize döküldü. Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi. Boy standartlarına uygun balık tutan amatör balıkçılar denetimden memnun olurken kurallara uymayanlar tepki gösterdi.

“Avladıkları balıkların miktar ve boy denetimlerini yapıyoruz”

Denetimle ilgili bilgi veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Pandemi kurallarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Maske ve mesafeye uyup uymadıklarına bakıyoruz. Avladıkları balıkların miktar ve boy denetimlerini yapıyoruz. Uygun değilse, küçük boyda ise geri bırakıyoruz. Bugünlük uyarı yapıyoruz. Tekrarı halinde idari para cezası uyguluyoruz. 272 TL ile 545 TL arasında para cezası var” diye konuştu.

“Küçük boylarda istavritlere rastladık”

Cetvelle balıkların boyuna ölçen Karaca, “Genel tabloya bakarsak birkaç yerde küçük boylarda istavritlere rastladık. Onların denize iadesini gerçekleştirdik. Maske ve mesafeye genel olarak uyduklarını görüyoruz. 5 kilonun üzerinde de tutamazlar. Ona da dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genel olarak çizgilere uyduklarını görüyoruz”

Pandemi açısından kurallara uyulduğunu ifade eden Karaca, “Zabıta, deniz polisi, sahil güvenlik komutanlığı ile beraber denetim yapıyoruz. Çizgiler çizilmiş. Genel olarak çizgilere uyduklarını görüyoruz. Zaman zaman maskeyi burun altına çekenler oluyor. Onları uyarıyoruz. Denizden sahil güvenlik, deniz polisimiz, zabıtamız anonsları gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

“Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim”

Amatör balıkçıların tepkileri hakkında konuşan Karaca, “Amatörler şunu düşünüyor; ‘Biz çok az miktarda avlıyoruz. Gidin gırgıra bakın'. Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim. Bir tanesine fırsat versek o bile kardır. Bizden sonraki nesillerde Galata Köprüsü'nde balık tutma zevkine erişsin. Onlar da balık tutsun diye denizde, karada, halde denetimlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da 10 binlerce aynı anda av yapan balıkçı var. Bu da bir yekün teşkil ediyor. Bunların da kontrol edilmesi lazım ” dedi.