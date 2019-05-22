(Özel) Gaz ve freni karıştırdı, markete girdi

Beylikdüzü'nde bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca yol kenarında marketin içine girdi. Marketteki camlar ve birçok ürün kullanılamaz hale gelirken market sahibi tezgah arkasına atlayarak kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü öğlen saatlerinde, Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UL 08 plakalı aracın kadın sürücüsü park halindeki aracını çalıştırarak yola çıkmak istedi. Ancak bu sırada pedalları karıştıran kadın sürücü, birden panikleyerek gaza bastı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 2 aracın arasından kaldırımı aşan kadın, yol kenarındaki marketin içerisine girdi. Dükkanından içeri otomobil girmesiyle bir anda neye uğradığını şaşıran market sahibi tezgahın arkasına atlayarak yaralanmaktan kurtuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Şoke olan kadın sürücünün ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan kazayı göre Furkan Aras isimli vatandaş, "Aracı burada park halindeydi. Büyük ihtimal ayağı gaza takıldı. Gaza takılınca bakkala girdi ambulans falan geldi hastaneye kaldırıldı kadın” dedi.