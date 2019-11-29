(Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu

Gaziantep'te sokak ortasında kızının gözleri önünde eşinden tekme tokat dayak yiyen 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Büşra Çilo, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. O anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Çilo, “Hep kıskançlık yüzünden dövüşüyorduk, sürekli oluyordu. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bana yardımcı olsunlar” dedi.

24 yaşındaki Büşra Çilo, 15 Kasım'da Gaziantep'te eşi tarafından küçük kızının gözleri önünde sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü. Olay kameralara yansırken genç kadına şiddet uygulayan E. Ç'nin “Gaziantep'ten bakalım nasıl çıkacaksın?” diye bağırdığı görülmüştü. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya tepkiler çığ gibi büyürken Çilo da Gaziantep'ten İstanbul'a ailesinin yanına geldi. Amcasına sığınan genç kadın yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Genç kadın, eşiyle 2010 yılında evlendiğini uzun yıllardır kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışmalar yaşadıklarını belirtti.

Ailesine "Tartıştık" dedi görüntüler her şeyi ortaya çıkardı

15 Kasım günü de olay iddiaya göre eşinin kendisini evlerine gelen kişilerden kıskanması sonrası yaşandı. Yıllarca eşinden gördüğü şiddeti ailesinden sakladığını, tartıştıklarını söyleyerek İstanbul'a geldiğini söyleyen Büşra Çilo, görüntülerin ortaya çıkmasıyla yakınlarının olayı öğrendiğini ifade etti. Evinden çıkarken eşinin kimliğini ve cüzdanını aldığını belirten Çilo, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen genç kadın, çocuklarıyla bir hayat kurmak için yardım istedi. Öte yandan, Çilo'nun şikayetçi olmayacağını söylediği eşi E.Ç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gaziantep'te gözaltına alınmış sonrasında serbest bırakılmıştı.

“Üzerimdeki parayı aldı gitmeyeyim diye”

Gaziantep'te yaşadığı dehşet anlarını anlatan 24 yaşındaki Büşra Çilo, “O gün amcam gelirken onunda akrabaları geldi, içinde gençler de vardı, kendisi kıskandı, ‘aşağı in, yukarı çıkma' dedi. 'Senin amcan neden gençleri toplayıp benim evime getiriyor' dedi. O şekilde tartışma baya uzadı. Evde tartıştık ben dışarı çıktım, o da peşimden geldi. ‘Yürü eve gidelim uzatma, özür dilerim' dedi. Ben de yok gelmeyeceğim İstanbul'a gideceğim dedim. Orada bana tekme tokat vurdu. Çocukların hepsi gelince ben tekrar eve gittim, sen bunu yaptın bir iki gün git aşağıda annenlerin evinde kal dedim. Sonra gelirsin dedim o da 'ben evime gelirim uzatma' dedi. Sen girersen ben giderim dedim. O gün çıktım, çıkarken kimliğimi de elimden aldı. ‘Gidiyorsan git' dedi, üzerimdeki parayı aldı gitmeyeyim diye, ben yine babamları aradım, çıktım. Çocuklarımı istiyorum, boşanma davası açmadım ama açacağım. Korkmuyorum, şikayetçi değilim, Allah'ından bulsun” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum bana yardımcı olsunlar"

Eşinin kıskançlık nedeniyle kendisine uzun süredir şiddet uyguladığını ifade eden Çilo, "Aşırı kıskançlığı var, kıskançlığı artık böyle çok ileri. En yakın akrabasından bile kıskanır. Zaten görüntülerden önce ben dışarıda dövdüğünü ben aileme bile söylemedim. Tartıştık geldim dedim, dün görüntüler meydana çıkınca hepsi öğrendi. Niye söylemedin diye bana kızdılar, yanımda oldular. Hepsi arkandayız dediler, bana destek olurlarsa oturacak bir yer, çocuklarımız okutacak bir şeyim olursa çocuklarımla beraber yaşamak istiyorum. Sesleniyorum buradan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum bana yardımcı olsunlar. Hep kıskançlık yüzünden dövüşüyorduk, sürekli oluyordu, seneler oluyor. Ben aileme duyurmadığım sürece sürüyordu. Keşke söyleseydim, belki böyle olmazdı” diye konuştu.