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(Özel) Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binanın duvarı çöktü

Gaziosmanpaşa’da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.



Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'ta bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Çökmenin binaya verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.

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