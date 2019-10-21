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(Özel) Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında bir evin çatısı alev alev yandı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında bir evin çatısı alev alev yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın havadan görüntülendi.


Yangın, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1037. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında büyük maddi hasar oluştu.

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