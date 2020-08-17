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(Özel) Gaziosmanpaşa'da kuryenin yaptığı şaka arkadaşını canından ediyordu

Gaziosmanpaşa’da bir kurye, motosikletle iş arkadaşına şaka yaparken, başka arkadaşını az daha canından ediyordu.

Gaziosmanpaşa'da bir kurye, motosikletle iş arkadaşına şaka yaparken, başka arkadaşını az daha canından ediyordu. Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kuryenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 14 Mayıs 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir kurye firmasına ait olduğu öğrenilen depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye depoda çalıştığı sırada iş arkadaşına şaka yapmak istedi ve motosikletin gazına bastı. Motosiklet kontrolsüz şekilde fırladı. Motosikletin önünde duran başka bir çalışan ani bir refleksle yana doğru kaçarak canını son anda kurtardı. Olayın ardından motosiklet yere düşerek devrildi. Yaşanan bu olay ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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