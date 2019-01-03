(Özel) Gece kartallarının zorlu eğitimi havadan görüntülendi

Uzman eğitmenler tarafından gaz kullanımı eğitimi alan bekçilerden bazıları gazdan etkilenirken, kadın polislere yakın savunma eğitimi ve kelepçeleme eğitimi verildi. Komando gibi eğitilen bekçiler ve kadın polislerin eğitimi havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü mahallelerde güvenliğin sağlanması için sene başında bekçileri bünyesinde göreve başlatmıştı. Geceleri İstanbul'un sokaklarında nöbet tutup devriye gezen bekçiler haftalık olarak uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. Adeta birer komando gibi yetiştirilen bekçilere yakın savunma, teleskopik jop, kelepçeleme teknikleri, biber gazı kullanımı eğitimleri veriliyor. Üsküdar Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet yerleşkesinde, İstanbul Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman eğitmenler tarafından eğitime tabi tutulan 100 bekçi havadan görüntülendi. Bayrampaşa yerleşkesinde yapılan eğitimlerde bekçilere gaz maskesinin nasıl kullanılması gerektiğini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Eğitim Büro Amiri Fırat Orhan uygulamalı olarak gösterdi. Gaz eğitimi verilen bekçilere oturdukları yerde gaz maskeleri takılı bir şekilde gaz atıldı. Yoğun gaz dumanının içinden çıkıp gelen bekçilerin havadan çekilen görüntüleri film sahnelerini aratmadı. Bekçilerden bazıları ise gazdan etkilendi. Eğitmenler ise kullandıkları gazların etkisinde kalmadan etkisini anlayamayacaklarını ifade ettiler.

Kadın memurlara kelepçe eğitimi

Öte yandan kadın polis memurlar da haftalık olarak eğitimlerden geçiyor. Kadın polis memurlara yakın savunma sanatı, şüpheliyi etkisiz hale getirmenin yanı sıra uluslararası standartlarda kelepçeleme eğitimi veriliyor.

“Personelimizi güncel eğitimlerle sahalarımıza hazırlıyoruz”

Bekçilere ve asayiş polislerine, kadın polis memurlarına eğitim veren İstanbul Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Uzman Polis Eğitmen Ömer Başar, “İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile İstanbul'da görev yapan kadın polislerimize ve erkek bekçilerimize, asayiş polislerimize yakın savunma eğitimi veriyoruz burada. Teleskopik jop eğitimleri veriyoruz. Saha eğitimleri veriyoruz. OC gazı spreyi kullanım eğitimleri veriyoruz. Burada yakın savunma eğitimlerimiz, teleskopik nasıl kullanılır. Yakın savunma nasıl yapılır. Etkin müdahale nasıl artırılır. Etkiye tepki nasıl müdahale yapılır gibi eğitimler vererek burada personelimizi güncel eğitimlerle sahalarımıza hazırlıyoruz. Pazartesi eğitimlerimiz başlar, Perşembe 100 adet erkek personelimize, Perşembe ve Cuma günleri de kadın personelimize burada üst arama, kelepçe eğitimi veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kullandığımız gazları bekçilerin üzerinde deniyoruz”

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Eğitim Büro Amirliğinde Eğitim Şefi Ufuk Kaptan, “Bekçi arkadaşlarımız toplumsal olaylara müdahale eğitimleri alıyorlar. Ayrıca çevik kuvvet müdahale esaslarını, yasalar çerçevesinde nasıl müdahale edileceğini uygulamalı ve teorik olarak gösteriyoruz. Yasalar çerçevesinde gaz mühimmatlarını ve diğer ekipmanlarını kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Kullandığımız gazları bekçilerin üzerinde deniyoruz. Sebebi ise toplumsal olaylarda gaz kullanırken kendileri bunun etkisinde kalmadıkları sürece bu gazın etkisini anlayamazlar. Ayrıca gaz kullanılmasından sonra yapılması gereken ilk yardımı öğretiyoruz" dedi.