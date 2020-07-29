(Özel) Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu

Beylikdüzü'nde bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Rastgele açılan ateşte çevrede oturan site sakinlerinin evlerine kurşunlar isabet etti. Dehşete düşüren anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Beylikdüzü'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışma yaşandı. Mekan içinde başlayan sözlü tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Gece kulübünün güvenlik görevlileri kavgaya ayırmaya çalıştığı esnada, ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında taşıdığı silahla rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerinin ardından kavgaya taraf olan şahıslar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sırasında gece kulübü sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişi ayağından hafif şekilde yaralanırken, gece kulübünün üzerinde bulunan sitedeki evlerin camına mermiler isabet etti. Vatandaşlar panikle polisi arayarak olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga anları ve silahla ateş açılan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Burada sürekli bu tarz olaylar oluyor”

Dehşet anlarına tanık olan bir site sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sürekli bu tarz kavgaların çıktığı söyleyen site sakini, ”Gece kulüplerinde çok fazla olay oluyor. Bu sefer görüntülü olarak bunu yakaladım. Bir tartışma duydum yukarıda oturuyordum. Balkona çıktım tartışma sonucunda bir çocuk silahını çıkardı. Sağa sola sıktı. Sonrasında mermiler evlere isabet etmiş. Ancak çocuk çıkarıp da sağa sola 3-4 el ateş edince baktım yani bu birine de gelebilirdi bana da gelebilirdi ben de balkondaydım. Böyle şeyler çok oluyor, özellikle özel günlerde ve cumartesi günleri. Kavganın sebebi ile kesin bir bilgim yok ama herhalde kız kavgası. Olayın üstü örtülmesin diye çektim yoksa orada benim de canım söz konusuydu” diye konuştu.