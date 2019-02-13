(Özel) Gece kulübünde tanışıp otele davet edince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'a saç ekimi için gelen Arap turist gece kulübünde tanışıp kaldığı otele davet ettiği erkek arkadaşı tarafından soyuldu.

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi Feridiye Caddesi'nde 8 Şubat Cuma günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saç ektirmek için İstanbul'a gelen Arap turist yürüyüş yapmak için girdiği İstiklal Caddesi'nde eğlenmek için bir gece kulübüne girdi. Bir süre sonra Arap turist gece kulübünde bulunan bir erkekle tanışarak sohbet etmeye başladı. Daha sonra gece kulübünden çıkan ikili, Arap turistin kaldığı otele gitti. Geceyi otelde geçiren Arap turist sabah kalktığında arkadaşını yerinde göremedi. Telefonlarının da olmadığını fark eden Arap turist panikle cüzdanını kontrol etti. Cüzdanında bulunan bin doların da yerinde olmadığını gören turist durumu polise bildirerek yardım istedi.

Arap turistin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler otele ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçti. Soyulan turist ise ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.