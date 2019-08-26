(Özel) Gelinle damat nikaha bisikletle gitti trafiktekiler şaşkına döndü

Pendik'te hayatlarını birleştiren Nedim ve Gizem Bulat çifti, nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti. Üzerlerindeki gelinlik ve damatlığa aldırış etmeden sahil boyunca nikah dairesine kadar bisiklet kullanan çifte yaklaşık 50 arkadaşı da bisikletle eşlik etti. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak isteyen genç çiftin konvoyu havadan da görüntülendi.

Teknik ressamlık yapan 26 yaşındaki Nedim Bulat ve 25 yaşındaki grafiker Gizem Dikduran, aşklarını taçlandırmak için evlenmeye karar verdi. Ancak gelin ve damadın ikisi de bisiklet tutkunu olunca, ortaya her zaman alışık olduğumuz düğün konvoylarından çok daha farklı bir konvoy çıktı. Arkadaşları olan yaklaşık 50 bisikletli ile önce Pendik sahilinde buluşan genç çift, çalınan müzik eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp halay çekti. Eğlenceli anların devamında üzerilerindeki gelinlik ve damatlığa aldırış etmeden kendileri de birer bisiklete atlayan aşıklar, arkadaşları eşliğinde Pendik Belediyesi Nikah Dairesi'ne kadar bisikletle gitti. O konvoy ise İHA tarafından havadan görüntülendi.

Bisikletleriyle nikah için yola çıkmadan önce İHA'ya konuşan Damat Nedim Bulat, “Biz bisiklet kullanan neredeyse yüzlerce kişiyiz. Bisikletliler Meclisi diye bir grubumuz var. Arkadaşlarımız da sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Yaklaşık 10 senedir biz bu işi yapıyoruz. Bisikletin rüzgarını yiyen kişi, zaten normal standart bir düğün konvoyu yerine böyle bir şeyi tercih edecektir. Sahilden gelirken bile insanların bize bakışı, alkışlamaları, tepkileri çok hoştu. Biraz da farkındalık oluşturmak istedik. Ülkemizde bisiklet yollarının yetersiz olduğu, buna bağlı kazalar, arkadaşlarımızın vefat ettiği oluyor. Sağ olsun Pendik Belediye Başkanımız da nikahımızı kıyacak. Onunla konuşma fırsatı da yakalayacağız. Bu şekilde bir organizasyon yapmak istedik. Çok da güzel oldu” dedi.

Arkadaşlarıyla buluştukları alana kadar kıyafetleri nedeniyle gelin arabasıyla geldiklerini kaydeden Damat Bulat, “Bisiklet yolları ve giyim kuşam nedeniyle buraya kadar gelin arabamızla geldik. Şimdi gelin arabamızı terk edip, nikah salonumuza böyle toplu bir şekilde giriş yapacağız” diye konuştu.

Gelin Gizem Dikduran ise, “Ben de nişanlıma katılıyorum. Ben de aktif olarak bisiklet kullanan biriyim. Aydın'dan geliyorum, Aydın'da kullanıyoruz bisikleti. Biz de farkındalık oluşturalım istedik. Aydın'da yapacaktık, burada nasip oldu” dedi.

Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki Tuzla Bisiklet Gurubu adına konuşan Ahmet Turan Kadaş da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması çağrısında bulunarak, “Biz kamuoyuna, herkese farkındalık oluşturmak adına, ‘Görünür ol, güvende ol' kampanyası adına altında insanların motorlu taşıtları bırakıp bisiklete binmelerinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla toplandıkları alanda eğlendikten sonra bisikletlerine binerek hareket eden genç çift, sahil boyunca konvoyla birlikte ilerleyerek Pendik Nikah Salonu'na geçti. Bisikletli arkadaşları, genç çifti nikah salonunda da yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kıydı. Nikah töreni sırasında konuşan Başkan Ahmet Cin, çiftin nikah dairesine bisikletle gelmelerinden dolayı, bu nikahı kendisinin kıymak istediğini söyledi. Nikahı kıyan Başkan Ahmet Cin, Gizem - Nedim Bulat çiftini tebrik ettikten sonra evlilik cüzdanını gelin Gizem Bulat'a teslim etti. Daha sonra Bulat çifti, bisikletli arkadaşları ve Başkan Ahmet Cin'le birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Nikah töreninin ardından İHA'ya konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Biz gençlerimizin böyle bir bisiklet organizasyonuyla nikah kıymak istemelerini memnuniyetle karşıladık. Belediye olarak zaten uzun zamandan beri spor faaliyetlerine ciddi manada destek veriyoruz. Özellikle de bisiklet faaliyetleri içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle değişik bir organizasyon olunca biz de özellikle bu nikahı kıymak istedik. Güzel de oldu, tüm arkadaşlarıyla beraber hoş bir nikah töreni gerçekleştirmiş olduk. Tebrik ediyoruz” dedi.

Uzun süredir bisiklet konusunda önemli faaliyetlere imza attıklarını ifade eden Başkan Ahmet Cin, “Önceki dönemlerden beri bisikletle ilgili organizasyonlarımız devam ediyor. Şu anda her hafta bu organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz gençlerimiz ve ekiplerimizle beraber. Devam edecek. Zaten bisiklet yolları yapılmak suretiyle bu faaliyetlere destek vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem spor faaliyetlerine, hem bisikletle ilgili organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.