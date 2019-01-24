(Özel) Genç kızın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı ailesi perişan

Pendik Sahil Yolu'nda geçtiğimiz Aralık ayında yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Fatma Rukiye Ünlüer kendisine bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından acıya boğulan aile , kızlarının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasıyla ikinci kez yıkıldı. Aile sürücünün serbest kalmasına tepki göstererek, adalet istedi.

Pendik'e yeni taşınan Ünlüer ailesinin kızları Fatma Rukiye Ünlüer 12 Aralık 2018 akşamı saat 19 sularında Pendik sahil yolu İETT son duraklarında yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümüyle yıkılırken, sürücünün de serbest kalmasıyla ikinci şoku yaşadı. Aileye göre kızlarının yaya geçidini kullanmadığı iddiasıyla sürücünün serbest kaldığın iddia ederek, karara tepki gösterdi. Acılı baba Haldun Hanifi Ünlüer ve eşi Dr. Ayşe Nurcan Ünlüer kızlarının katilinin serbest bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek: ‘Biz Pendik'e yeni taşınmıştık. Ertesi gün eşim Dr.Ayşe Nurcan Ünlüer yeni iş yerinde işe başlayacaktı. Eşimle beraber yeni iş yerine eşimin eşyalarını götürecektik. 12/12/2018 tarihinde kızım Fatma Rukiye Ünlüer (19) akşamüzeri hem gezmek hem de dönüşte markete uğrayıp bazı eksikleri almak için “ben gelmeden gitmeyin” diyerek evden ayrılmış. Ben eve gelince kızımın halen dönmediğini öğrendim. Telefon ile aradım, kapalıydı. Bu kadar geç kalmazdı diyerek eşimle beraber aramaya başladık. Bir saate yakın aradıktan sonra polise gitmeye karar verdik. Polis merkezinde vaziyeti anlattık. Polis merkezinden ayrıldıktan sonra tekrar aramaya devam ettik. 5-10 dakika sonra polis merkezinden arayıp kızımızın eşkaline benzer bir trafik kazası olduğunu, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmemizi söylediler. Hastaneye gittiğimizde kızımızın öldüğünü söylediler. İnanamadık. Teşhis için morga gittik. Kızımızı teşhis ettik. Yıkıldık. Kazanın Pendik sahil yolunda pazar yeri yakınlarında, İETT son duraklarının oradaki yaya geçidinde 19:15 civarında olduğunu öğrendik. Gece geç saatlerde savcı geldi, ifade verdik. Adli tabip raporunu yazdı. Ertesi gün kızımızı defnettik" Acılı baba kızının ölümüne neden olan sürücünün de serbest kalmasıyla ikinci kez yıkıldıklarını söyleyerek, "Bu arada kızımızı öldüren sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendim. Serbest bırakılmasının nedeni kızımın üzerinde kimlik olmaması ve orada ne amaçla olduğu bilinmemesi imiş. Gerekçe bu. Kızımın katili bu şahıs bir saat bile polis merkezinde kalmamış ve şu anda halen elini kolunu sallayarak gezmektedir. Katil etrafta kamera olmaması ve kaza anını kimsenin görmemesini fırsat bilerek kızımın 10 metre ileride yaya geçidi olduğu halde kızımın yaya geçidinden geçmediğini iddia etmektedir. Kızım eğitimli ve trafikten çekinen bir çocuktu. 10 adım ileride yaya geçidi varken çamurlu ve yüksek bordür bir yerden geçmez, zaten hayatın olağan akışına ters. Daha sonra dosyadan aracın resimlerini ve tomografi raporlarını okuduğumuzda gördük ki araç hız sınırlarının çok üstünde seyir halinde ki kızımı 30 metre öteye fırlatmış. Bilirkişi raporunda bütün bunların tespit edileceğine inanıyorum. Bu arada adalet sisteminin çok yavaş ilerlemektedir. Kamera kayıtları ve aracın hız kayıtları 20 gün sonra talep edilmiştir. Sonuç olarak kızımın katili bu şahıs hiç bir şey yapmamış gibi elini kolunu sallayarak gezmektedir" şeklinde konuştu. Anne Dr. Ayşe Nurcan Ünlüer ise gözyaşıyla adalet istediklerini söyledi.