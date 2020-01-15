(Özel) Genç öğretmenlerin Suriyeli çocuklar için yardım çağrısı, dev bir kampanyaya dönüştü

Esenler'de bir grup öğretmenin Suriye'deki çocuklar için başlattıkları yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Kampanya kapsamında beş gün içinde toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi Azez'deki çocuklara gönderildi.

Suriyeli sivillerin sığındığı Azez'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için bir grup gönüllü öğretmen yardım kampanyası başlattı. Okul öncesi öğretmenliği yapan yardımsever eğitimciler ilk başta kendi aralarında oyuncak yardımı yapmak istedi. Daha sonra sadece oyuncak yardımı ile kalmamak için sosyal medyadan çağrıda bulunan öğretmenler vatandaşlardan destek istedi.

Türkiye'nin her bölgesinden yardım eli uzandı

Gönüllü öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya çok sayıda vatandaştan cevap geldi. Türkiye'nin her bölgesinden elbise, oyuncak ve gıda yardımı gönderildi. Birçok hayırsever de bizzat Esenler'e gelerek yardımda bulundu. Yapılan kampanya sonrası Azez'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır dolusu yardım toplandı.

"4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı ve sadece 5 gün içerisinde oldu"

Yapılan yardım kampanyasının öncüsü olan öğretmen İlknur Daşdemir, sadece beş günde 4 tır dolusu yardım malzemesi geldiğini belirterek, "Esenler'de eğitimci arkadaşlarla birlikte, Azez mülteci kampındaki çocuklara destek olmak amacıyla bir çocuk şenliği yapmaya karar verdik. 15 tatilde, tatile gitmek yerine vaktimizi bu çocuklar için geçirmeye niyet ettik. Oradan gelen video ve fotoğraf karşısında çocukların aslında oyun oynamaya değil, ısınmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Eşimizden, dostumuzdan birkaç kıyafet toplayarak oraya gidelim dedik. Sosyal medyaya bunları yüklediğimizde de Türkiye'nin her yerinden milyonlarca giyim eşyası geldi. 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı ve sadece 5 gün içerisinde oldu. Ben yardım gönderen herkese çok teşekkür ediyorum ve beni hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan kampanya kapsamında toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi dün akşam saatlerinde dualar eşliğinde Azez'e gönderildi.