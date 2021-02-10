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(Özel) Genç ressam evinde ölü bulundu

Arkadaşları tarafından üç gündür haber alınamayan genç ressam Kerem Durukan, Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulundu.

Arkadaşları tarafından üç gündür haber alınamayan genç ressam Kerem Durukan, Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.


Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Pembeçıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında yalnız yaşayan ressam Kerem Durukan'a arkadaşları üç gündür ulaşamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları evin kapısına giderek defalarca çalmalarına rağmen içerden ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler Durukan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genç ressamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ressamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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