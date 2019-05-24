İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Genç taraftarın öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Süper Amatör kümede geçtiğimiz yıl oynanan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel’in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Amatör kümede geçtiğimiz yıl oynanan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 yaşındaki Muhammed Yücel'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.


Muhammed Yücel'in öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Yücel'in 12 kişi tarafından sopalar ve tekmelerle darp edildiği, bıçaklandığı görülüyor. Yücel'in kalkmaya çalıştığı ancak aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yere yığıldığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.