Özel gençler bu atölyede sosyalleşiyor

Esenyurt Belediyesi'nin, ilçedeki özel öğrencilere yönelik başlattığı ‘Engelsiz El Sanatları' atölyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden devam ediyor. El sanatları alanında eğitimlerin verildiği atölyede, gençler el becerisi kazanmanın yanı sıra sosyalleşerek, hayata tutunuyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezi, pandemi nedeniyle ara verdiği, özel gençlerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmalarına yeniden başladı. Özel öğrencilerin, sosyalleşerek el becerilerini geliştirdikleri Engelsiz El Sanatları atölyesinde, ahşap boyama, rölyef, elde ve makinede dikiş, nakış, keçe sanatı, dekoratif ürünler gibi el sanatları alanında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Üretilen el emeği ürünler, EKM içerisinde bulunan sergi alanında ve çeşitli dış sergilerde satışa sunularak, elde edilen gelirle engelli öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

“El becerilerine yönelik çalışmalar yapıyoruz”

Atölyede, gençlerin el becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Engelliler Koordinasyon Merkezi Şefi Çiğdem Lazkan, “El sanatları kursumuza pandemiden dolayı ara verilmişti. Şimdi yeniden başladık. Çocuklarımızın çoğu, özellikle bu pandemi döneminde evden dışarıya çıkamadıkları için sorun yaşıyorlardı. Buraya gelerek hem enerjilerini atıyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Aileler de bir nebze bunun ferahlığını yaşıyor. Özel çocuklarımızın, kendilerini geliştirmelerini sağlayarak, onları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlular, arkadaşlarıyla güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ailelerinden de olumlu dönüşler alıyoruz. Atölyeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler Koordinasyon Merkezine gelerek başvuruda bulunabilirler. Her türlü desteği sağlıyoruz. Servis imkanımız da var. Çocukları hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz. Evlerinden alarak, kurs bittiğinde tekrar evlerine bırakıyoruz” dedi.