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(Özel) Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi

Sultanbeyli’de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.

Sultanbeyli'de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Müzik eşliğinde oynayarak poz verdiler


Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.

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