(ÖZEL) George Floyd için ölümüne tırmanış

ABD'de polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için adrenalin tutkunu Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov gözleri kapalı bir şekilde 100 metrelik kuleye tırmandı. Sporcunun, tırmanış sırasında kafa kamerasına yansıyan görüntülerde bir an ayağının boşluğa geldiği anlar yürekleri ağza getirirken, havadan çekilen görüntüler ise izleyenlerin nefesini kesti.

Adrenalin tutkunu Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeyken 350 metrelik kulesine tırmanıp selfie çekmesinin ardından yaptığı metrobüs sörfü ile gündeme gelmişti. Smirov bu kez ABD'de polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için ormanlık alanda gözlerini siyah bandaj ile bağlayarak 100 metrelik kuleye tırmandı. Sporcu, güvenlik tedbirleri alınmadan tırmanmanın tehlikeli olduğu kuleye tırmanırken aksiyon kamerasıyla kayıt ettiği görüntülerde bir an ayağının boşluğa geldiği o anlar yürekleri ağza getirdi. Tırmanışın ne kadar zor olduğunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi. İzleyenlerin nefesini kesen gerilim dolu tırmanışta herhangi bir kaza yaşanmadan geri dönen Smirnov, parkur sporcularının böyle bir eylem yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ardından, parkur sporcularının kendilerini geliştirip zorlu alanlarda deneme yapabileceklerini ancak böyle riskli işlere kalkışmamaları gerektiğini vurguladı.

“Bu tarz eylemlere kalkışmanızı asla istemiyorum”

Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov, “Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da bir polis memuru siyahi birisi olan George Floyd'u diziyle boğarak öldürmüştü. Ben de o siyahi kardeşim George Floyd için buraya geldim ve kendi yaptığım parkur sporu ile buraya tırmanacağım. Diğer tırmanışlarımdan farklı olarak bu kez gözlerim bağlı olarak tırmanacağım. Gözlerimi kapatmak riski biraz daha artırıyor ama ben kendime güveniyorum. Bunu yapmak isteyen kardeşlerim olacaktır mutlaka onlara bunu kesinlikle önermiyorum. Ancak parkur sporunu güvenli yerlerde yapın. Bu tarz eylemlere kalkışmanızı asla istemiyorum. Bu eylemler çok ciddi yaralamalara sebep olabilir, kimsenin böyle eylem yapmasını istemiyorum” dedi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaptığı tehlikeli tırmanış ve atlayışlarla adından söz ettiren ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapmasıyla tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile birlikte metrobüsün üstünde 12 durak gitmişti. O anları kaydedip sosyal medyadan paylaşan gençler, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Para cezasına çarptırılan gençler daha sonra serbest bırakılmıştı.