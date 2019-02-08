İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Girdiği binadan 10 çift ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasında

Sultanbeyli’de bir binaya giren hırsız, 2 dakika içinde 1 poşet dolusu 10 çift ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Sultanbeyli'de bir binaya giren hırsız, 2 dakika içinde 1 poşet dolusu 10 çift ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde bulunan bir apartmana dış kapının açık olmasını fırsat bilerek giren hırsız, katlara çıktı. Hırsız, kapıların önlerinde bulunan yeni ayakkabıları seçerek, yanında getirdiği poşete koydu. Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, poşete doldurduğu 10 çift ayakkabı ile binadan ayrıldı.


Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın binaya girdikten 2 dakika sonra elinde ayakkabı dolu poşetle çıktığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.