İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(ÖZEL) Göç zamanı başlayan leylekler görsel şölen oluşturdu

Göç mevsimi başlayan leylek sürüsü leylek sürücü İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu.


Sonbahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte leyleklerin Afrika yolculuğu başladı. 120 gün süren kuluçka döneminin ardından yavruların büyümesi ve yaz mevsiminin de yavaş yavaş sona ermesi ile yaklaşan sonbahar öncesi bir kez daha havalanan leylek sürüsü geçtiğimiz hafta geçiş güzergahı olan Hatay semalarında görülmüştü. Leyleklerin İstanbul semalarından geçerken oluşturduğu görsel şölen kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlarda leyleklerin göçünü ilgi ile izledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.