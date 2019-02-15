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(Özel) Göçük altından kurtulan anne hasta yatağında da evlatlarına bakıyor

Kartal’da çöken binanın enkazından kurtarılan minik Azra Havva’nın annesi Nazan Tekgöz’ün, tedavi gördüğü hastane odasındaki yatağında yatarken oğlunu elleriyle beslediği anlar görenleri duygulandırdı.

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan minik Azra Havva'nın annesi Nazan Tekgöz'ün, tedavi gördüğü hastane odasındaki yatağında yatarken oğlunu elleriyle beslediği anlar görenleri duygulandırdı. Görenlere “işte ana yüreği” dedirten kadının enkazdan çıkarıldığı sırada kızı Havva'nın adını haykırdığı görüntüler de tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu.


Kartal'da 6 Şubat günü çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Nazan Tekgöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavi gören Nazan Tekgöz, hasta yatağında bile çocuklarını düşünerek onlarla ilgileniyor. Anne Tekgöz hasta yatağında yatarken yanına gelen küçük oğlu Berat'ı elleriyle besledi. Hastanede tedavisi süren annenin bu anları fotoğraflandı. Tedavi görürken bile çocuklarını düşünüp onlar için çabalayan annenin bu davranışı görenlerin yüreğine dokundu. "İşte ana yüreği" dedirten Nazan Tekgöz, göçükten kurtarıldıktan sonra da küçük kızının kurtarılıp kurtarılmadığını sorarak tüm Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu.

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