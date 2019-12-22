(?zel) G?rme engelliler depremi ya?ayarak neler yapacaklar?n? ??rendi

Kad?k?y'de g?rme engelli vatanda?lar?n deprem an?nda neler yapacaklar?, d?zenlenen tatbikatla anlat?ld?. G?rme engelli vatanda?lar, tatbikatta deprem an? birebir ya?ad?.

Kozyata??'nda bulunan Kad?k?y Belediyesi Afet E?itim ve Bilin?lendirme Park?'na gelen g?rme engellilere burada ilk ?nce seminer verildi. Daha sonra 5D sinema salonuna al?nan g?rme engelli vatanda?lar, deprem sim?lasyonuna bindi. Bir ba?ka deprem sim?lasyonunda ise g?rme engelliler masaya oturtturuldu. Birebir 6,3 b?y?kl???ndeki deprem an? engellilere ya?at?l?rken, deprem esnas?nda can kayb? ya?anmamas? i?in neler yap?lmas? hakk?nda uygulamal? e?itim verildi. G?rme engelliler, yakla??k 2 saat s?ren tatbikat sonras?nda memnun kald?klar?n? dile getirdiler.

?lk kez deprem tatbikat?na kat?ld?klar?n? ifade eden G?rme ?z?rl?ler Derne?i Ba?kan? Ali Varl?k, ?B?yle bir proje yapt?klar? i?in Kad?k?y Belediye Ba?kan?m?za ?ok te?ekk?r ederim. G?zel bir bilgilendirme, g?zel bir e?itim oldu. Az ?nce ya?ad???m?z depremin 6,3 gibi bir hissetme oldu. Bununla ilgili en az?ndan ne yapmam?z gerekti?imi anlam?? olduk? dedi.

G?rme engellilere e?itim veren Kad?k?y Belediyesi Arama Kurtarma tak?m?ndan Meral Ebru S?zer, ?Afetler hepimiz i?in g?rme engelliler, i?itme engeliler, ayn? zamanda b?t?n engeli olanlar i?in afetler ?ok ?nemli. Bug?n bu deneyimi biz g?rme engelli vatanda?larla ya?ad?k. Onlar hayata bak?? a??lar?ndan hayatta bir s?f?r daha ?ndeler bize g?re asl?nda. Fark?ndal?klar?, duyular? bizlerden daha y?ksek. Tek yapmalar? gereken o fark?ndal?klar?n? daha da ?ok artt?rmakt?. Bizler de burada Kad?k?y Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak afet park?nda onlara bu sim?lasyonlarda yapabileceklerini g?stermek i?im e?itim verdik? ?eklinde konu?tu.