(Özel haber) Adil Gevrek: "Avrupa hedefimiz için Bursaspor maçını kazanmamız lazım"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligin son haftasında karşılaşacakları Bursaspor mücadelesinde avantajlı tarafın kendilerinin olduğunu vurgulayarak, "Avrupa hedefimiz için Bursaspor maçını kazanmamız lazım" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sezonun son haftası öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gevrek, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir adayları olmadığını dile getirerek, sezon sonunda hoca arayışı içerisine gireceklerini ifade etti.

"Avrupa hedefimiz için Bursaspor maçını kazanmamız lazım"

Başkan Gevrek, ligin 34. haftasında sahalarında oynayacakları Bursaspor mücadelesini, Avrupa hedefleri için kazanmak istediklerini aktararak, "5. sırada olmak için maçı kazanmamız lazım. Bursaspor da kazanmak isteyecektir. Matematiksel olarak biz de tam 5. olmadık, onlar da tam olarak düşmedi. İki takım da kazanmak isteyecektir ama biz kendi sahamızda oynayacağız" şeklinde konuştu.

Seçim açıklaması

Başkan Adil Gevrek, Malatyaspor Seçimli Genel Kurul'un adaylık süreci ile ilgili de konuşarak, "Keşke Malatyaspor'a hakikaten daha iyi hizmet etmek isteyen adaylar çıksaydı. Herkes aday olabilir ama önemli olan bundan daha iyi hizmet yapacak olan olmak" ifadelerini kullandı.