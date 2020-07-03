(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: “Yeni sözleşme Sergen Yalçın'a yakışır”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uzun süre takımda kalmasını istediğini ifade ederek, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın'a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” dedi. Çebi, ayrıca takımın bütçesinin TFF tarafından önümüzdeki sezon 30-35 milyon Euro civarında belirleneceğini tahmin ettiğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak altyapı çalışmalarıyla ilgili konuşan Çebi, “Altyapıda çok ciddi çalışma yapıyoruz. Fırat Fidan kardeşim buraya çeki düzen verdi. Çok değerli bir kaptanımızla, Sergen hocamızın da çok istediği bir birlik beraberliği başlatacağız. İmzalar atılınca ismi açıklayacağız. Sergen hocamız zaten bu aileden gelen bir futbol adamı. Dolayısıyla burayı çok iyi biliyor, altyapıda hocalık da yaptı. İki hocanın birlikte çok iyi çalışacaklarını düşünüyorum ve kendileri de bunu hissettirdiler. Bunu başlattığımızda burası 5 yıl içinde gereken meyveleri verecektir. Camianın beklentileri içinde herkesin futbola bakışı çok farklı. Birisi diyor ki marka gelsin, ben arkadaşıma; 'Messi bizim takıma geldi, sizde kim var' diyeyim. Ama bu işler popülizmle olmuyor. Biz açıklamalarımızda mesajlarımızı verdik. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer kulüpler de bunları söylemeye başladı. İnşallah ben vesile olmuş ve yol açmış olurum. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olarak kendime vazife olarak görüyorum. Ben burada altyapıyla mücadele etmek için uzun bir süre belirli bütçeleri daraltırken, onların bu bütçeleri aşarak gitmeleri haksız rekabettir, tercih etmem. Ayrıca o takımlar da bizim takımlarımız. Onların olmadığı, 2-3 sene sonra battığı bir lig yaşamak istemiyorum. Bizim bütçemiz bugün 55-60 milyon Euro. 90 milyon Euro'dan indik buraya. 45 milyon Euro bütçeyle de 2 kez şampiyon olduk. 90 milyon Euro'yla da dördüncü olduk. Biz iyi biliyoruz ki bu rakamlar köpürtülmüş. Sergen hocamın lafıdır bu, 'Başkanım bu rakamlar çok köpürtülmüş' dedi. Evet bu adamlar ne hikmetse fazla almışlar, adını ne koyarsanız koyun. Bu mevcut oyuncularla bile yarı yarıya bütçeyle oynama şansımız olabilirdi. Takıma dönecek olan futbolcuların nasıl olacağını da hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

“Sergen hocamızla problem varmış gibi gösteriyorlar. Bu durum çok çirkin”

Denizlispor maçının ardından yapılan açıklamaların çarpıtıldığını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sergen hocayla aramızda bir problem varmış gibi bir algı yapıyorlar. Çok çirkin. Böyle bir şey yok. Herkes bunu hocamıza da sorabilir. Ben hocamla konuşmadığım bir şeyi başka yerde konuşmam. Ben futbol takımımızı hocama teslim ettim. Teslim ederken durumumuzu da kendisine anlattık. Bizim bu işin içinden çıkarken kendisinin futbol bilgisine ve öze dönüşe vereceği katkıya ihtiyacımız olduğunu söyledik, kendisi de kabul etti. Ama sanki biz U19'u alıp komple sahaya süreceğiz gibi bir algı oluşturuluyor. 17-18 yaşındaki çocukların tamamını ilk 11 oynatacağız gibi konuşuluyor. Bizim şampiyonluk hedefimiz yokmuş gibi düşünülmesin. Hocamız bunu vurguladı. Biz bütün kupalara talibiz. Şampiyonluk düşünmediğimiz bir sezon olamaz. Sergen hocayla bizim öze dönüş ve kadro yapılanması konusunda bir sorun olduğu algısı oluşturulmasın. Bazı muhaliflerin, bu algıyı oluşturduğunu, bazı yazarlara ve muhabirlere yanlış bilgiler verdiklerini biliyorum. Camiamız bunlara inanmasın. Biz hocayla abi-kardeş gibiyiz ve nerede duracağımızı biliriz. Ben başkanım, o da teknik kadronun başında, takımı ona teslim ettim” açıklamasında bulundu.

“Yeni sözleşme en çok Sergen hocaya yakışır”

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatmayı düşündüğünü söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Hocamızın sözleşmesini uzatmayı düşünüyorum. Başaracak ve uzayacak zaten. İstikrardan yanayım. Sözleşme en çok Sergen hocaya yakışıyor. Beşiktaş'ın gerçeklerini hocaya anlattım ben. Yapalım, beraber yürüyelim. Sergen hoca yok pahasına fedakarlık yaptı. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bizim söylediğimiz çok basit. Altyapıdan 3-4 oyuncu olacak. Scout ekibi gidip başarılı olacak, 3-4 tane oyuncu bulacak. Gidecek Manisa'nın, Leverkusen'in altyapısından, Gana'dan oyuncu bulacak. Bazı oyuncular da yurt içinden ve yurt dışından olacak yıldızlardan oluşacak. Yıldızlar kayıyor sonra. Kaymayan yıldızlar, diğer yıldızlarla birlikte bir anlam ifade ederler. Bizim lisans alabildiğimiz yer TFF. TFF Lisans Yönetmeliği'ni okuyun. Tahmin ediyorum Beşiktaş'a tanınacak hak 30-35 milyon Euro olacak. Benim bütçem şu anda 55 milyon Euro, kimse de gitmiyor. Nasıl olacak bu iş? TFF, lisans yönetmeliğini uyguladığı tarihte sen, TFF düğmeye basmadan Beşiktaş'ın sırtına 6 oyuncu daha getirip şişirirsen, senden sonra gelen yönetime; ‘Canın çıksın' diyorsun. Maalesef öyle oldu. Biz bunları toparlamaya çalışıyoruz. Camia bize sabır gösterecek, destek gösterecek. Muhalefet de destek olacak. Sonra biz ayağa kalkınca, gelsinler ne kadar tekme atarlarsa atsınlar. Beşiktaş mutlu olsun, biz 10 tane daha tekme yiyelim, hiç umurumda olmaz ama bu dönemde değil” şeklinde konuştu.

“Birçok konuda arınmış bir Beşiktaş olacak”

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Ahmet Nur Çebi, “Taraftarın bize varlığını hissettirmesi çok önemli. Biz bunu her zaman hissettik. Başkasının 10 lirası vardır, bizim taraftarın 1 lirası vardır ama o 1 liranın gülen gözleri vardır. Bu benim için çok önemli. Futbolcuyu ayağa kaldıran da budur. Benim bir ricam var, Beşiktaş'a olan sevgisinden dolayı kimse aile ekonomisine zarar vermesin. Ama cebinde parası olup da Beşiktaş'a vermemezlik etmesin. Olanın vermesini istiyoruz. SMS sayısının artmasını bekliyorum. Bu sayı, taraftar yapısını ve gücünü gösterecektir. İş insanlarına da sesleniyorum, gelin Beşiktaş'a para gönderin, bu kampanyanın sonunda ortaya bir Beşiktaş tablosu koyacağız. Bu gücü göstermemiz gerekiyor. Emin olsunlar ve rahat olsunlar, biz işi işler yapıyoruz. Belki görüntü olarak bugün görmüyorlar ama yarın karşılarında tertemiz, birçok konudan arınmış Beşiktaş görecekler” diyerek sözlerini tamamladı.