(Özel haber) Ali Fatinoğlu: “Yapılan davranış son derece yanlıştır”

Fatinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan davranış son derece yanlıştır. Galatasaray'ın iyiliği için verilecek her cezada boynumuz kıldan incedir. Yeter ki Galatasaray'a bir faydası olsun” dedi.

Galatasaray'ın son seçiminde başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri hakkında kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalardan ötürü disiplin kuruluna sevk edildi. Fatinoğlu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin fikri hür, vicdanı hür olduğunu belirten Ali Fatinoğlu, "Bu bizim genel karakterimizdir. Galatasaray Kulübü, genel kurul üyelerinin fikirleri, düşünceleri ve eleştirilerinden ders çıkartarak buradan kendi yönünü belirler. Bu bizim tarihi yönetim tarzımızdır. Mevcut yönetim seçim hesapları yaparak, yakın dönemde olması muhtemel olağanüstü genel kurula adayları, adaylaştırtmamak ya da oy verdirtmemek için disiplin mekanizmasını çalıştırmayı tercih etmiştir" diye konuştu.

"Galatasaray'ın iyiliği için verilecek her cezaya boynumuz kıldan incedir"

Galatasaray başkan adayının görevinin muhalefet olduğunu ifade eden Fatinoğlu, "Genel kurul, Mustafa Cengiz yönetimine iktidar görevi verdi. Bana, Dursun Özbek ve Ozan Korkut'a da muhalefet görevi verdi. Biz 3 başkan adayı da bu görevimizi yapmak zorundayız. Öbür türlü Galatasarayla ilgilenmeyen, gelişmesini ve gidişatını takip etmeyen kişiler oluruz. Galatasaray'ın iyiliği için düşüncelerimizi mutlaka söylememiz lazım. Yönetimin de bu fikirlerden faydalanarak kendilerine bir yol haritası belirlemesi lazım. Burada yapılan davranış son derece yanlıştır. Galatasaray'ın iyiliği için verilecek her cezaya boynumuz kıldan incedir. Yeter ki Galatasarayımıza bir faydası olsun. Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptığım hiçbir hareketten ve düşüncemden geri adım atmam mevzu bahis değildir" şeklinde konuştu.