(Özel haber) Atakan Yüksel: “‘Türk gibi güçlü' sözünü Avrupa'da dinlettik”

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil 67 kiloda altın madalya kazanan Atakan Yüksel, şampiyonada büyük başarı elde ettiklerini söyleyerek, “Bizler, ‘Türk gibi güçlü' sözünü Avrupa'da dinlettik. İnşallah buna devam edeceğiz” dedi.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil 67 kiloda altın madalya alan Atakan Yüksel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Yüksel, “2019 yılında zorlu bir çalışma süreci getirdi. Müthiş başarılara imza attık. 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere 16 madalya kazandık. Türk güreşi olarak büyük bir başarı. Ülkeme altın madalya kazandığım için, İstiklal Marşımızı okuttuğum ve bayrağı göndere çektirdiği için çok mutlu oldum. Tarifi mümkün olmayan bir duygu. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Burada kürsünün zirvesinde yer alıp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bayrağı göndere çektirmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

“Türk gibi güçlü' sözünü Avrupa'da dinlettik”

Şampiyonayı değerlendiren Yüksel, “Minderde gördüğünüz boyut var bir de öncesi psikolojik boyutu var. Maç süresi 6 dakika ama biz bunun hazırlığını günler, aylar öncesinden yapıyoruz. Önemli rakiplerim vardı. Bu yıl olimpiyatların ayağı olduğu için bütün ülkeler özellikle grekoromen güreşte Avrupa ülkeleri çok kuvvetli. Avrupa ve dünya şampiyonu Rus rakibim vardı. Çeyrek finalde onu yendim. Gürcü rakibim iyi bir sporcuydu. Bunları geçtim. Bizler, ‘Türk gibi güçlü' sözünü Avrupa'da dinlettik. İnşallah buna devam edeceğiz. Hedeflerimiz bu yönde” şekline konuştu.

“Hedefim Tokyo'da altın madalya”

Hedefleri hakkında konuşan milli güreşçi, “Hedefim dünya şampiyonasında kürsüde yer almak ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya kazanmak istiyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Atakan Yüksel, “Rıza kardeşimle ben Yozgatlıyız. Yozgat'ta çok büyük bir ilgi ile karşılaştık. Çok desteklediler. İnşallah salı günü de orada karşılama töreni yapacaklar. Köylülerimizle buluştuk. Onlar sosyal medyada çok aktifler. Buradan da devamlı destekliyorlar. Dua ediyorlar. Herkes destekliyor. Bizleri destekleyen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim. Bir Yozgatlı, Şefaatlili ve Kuzaycalı olarak onlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.