(Özel haber) Bekir Yunus Uçar: “Türkiye, bu sporda önümüzdeki yıllara damga vuracak”

Son dönemde büyük çıkış yakalayan Toprak, Can ve Deniz gibi sporcuların Kenan Sofuoğlu'ndan daha başarılı olacağını ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonun 2018'deki faaliyetlerinden 2019 hedeflerine kadar birçok noktada önemli açıklamalarda bulundu. İHA'ya konuşan Uçar, 2018 yılının Türkiye Motosiklet Federasyonu açısından oldukça başarılı bir yıl olduğunu belirterek, “Özellikle sportif açıdan, organizasyon gücümüzü artırdığımız, Dünya Motokros Şampiyonası'nı organize ederek dünyanın en popüler 10 spor branşından birini ülkemize kazandırdığımız bir yıl oldu. 2018 yılı önemli sportif başarılarla dolu bir yıl oldu. Sene sonuna doğru Can'dan, Deniz'den ve Toprak'tan gelen başarılar hem göğsümüzü kabarttı hem de bu noktada Türkiye'nin gelecek yıllarda Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu sahibi bir ülke olduğunun da işaretini vermiş oldu. Özellikle Deniz'in son başarısı, dünya motorsporları tarihinde bir zirve organizasyonunda elde edilmiş en genç sporcu kimliğiyle alınmış çok önemli bir başarıydı. Umuyorum ki 2019'da da bu başarılar devam edecek. Sportif açıdan bakıldığında biz yarış sayısını yüzde 25 oranında düşürdük ama eğitim faaliyetlerini artırdık ve lisanslı sporcu sayımızı yükselttik. Eğitim faaliyetlerimiz 2019'da da artacak. Şu anda eğitim motorlarımız Elazığ'da. Buradan Erzurum'a geçecekler ve burada yüzlerce, ulaşabilirsek binlerce çocuğa motosikleti öğreteceğiz. Ardından onların arasından performans sporcusu olarak bu sporu yapmak isteyenleri yarışlarımıza katacağız. Yeni Kenan Sofuoğlu, yeni Toprak, yeni Deniz, yeni Can'lar kazandıracak şekilde güzel bir çizgi yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Daha çok lisanslı sporcu yetiştireceğiz”

Çok fazla yarış yapmaktansa daha kaliteli yarışlar tercih ettiklerini ifade eden Bekir Yunus Uçar, “İçinde bulunduğumuz ekonomik durumla ilgili olarak, motosiklet ürünlerinin dövizle satılması, yarış sayısını azaltmamızdaki en önemli nedenlerden birisi oldu. Ekonomik anlamda yarışları takip eden sporcularımızın daha kolay daha ekonomik şartlarda takip etmesini sağlamak istedik. Bölgesel, yerel yarışlara ağırlık vereceğiz önümüzdeki sene. Ulusal yarışları da aynı seviyede tutup eğitim kampları gerçekleştireceğiz. Yarışların daha kaliteli ve yoğun katılımlı olması, yarış sayısının fazla olmasından daha önemli. Yarışan sporcuların performansı, rakipleriyle olan mücadele oranları yarış sayısından daha önemli. Madalya avcısı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Ülkemizi temsil edecek olan sporcuların da bu şekilde yetişeceğini biliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Toprak, Can ve Deniz, Kenan'dan daha başarılı olacak”

Aktif spor yaşantısını sonlandıran ve milletvekili olan Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun çok önemli destekler verdiğini söyleyen Bekir Yunus Uçar, “Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu sıfatıyla ve sporculara ağabeylik yapmasıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz dönemde milletvekili oldu. Şu anda mecliste sporcuların en önemli destekçilerden birisi. Mecliste geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla sporla ilgili düşüncelerini açıkladı. O düşüncelerin temel altyapısını Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bizler yapacağız. Kendisi her zaman olduğu gibi ağabeylik yapmaya, yol gösterici olmaya devam edecek. Ulusal bir kahraman olarak ismi her zaman yaşayacak. Ama şuna eminiz ki Toprak, Kenan abisinden daha başarılı bir sporcu olacak. Can ve Deniz, onun başarılarını katlayarak ilerleyecek. Bu sadece bizim düşüncemiz değil, Kenan Sofuoğlu'nun da kanaati. Pilotaj olarak kendisi gibi önemli bir tecrübeye sahip olduktan sonra, Toprak, Can ve Deniz'in performanslarının çok iyi olacağını söylüyor. Kenan, sokaklarda, caddelerde, benzinliklerin otoparklarından antrenman yaparak bugünlere geldi. Toprak, Kenan'la birlikte yetişti, Can ve Deniz de Kenan Sofuoğlu gibi bir dünya şampiyonuyla antrenman yapıyor. Ellerinde büyük imkanlar var ve en önemlisi önlerinde Kenan Sofuoğlu gibi bir örnek var. Dolayısıyla o şansı da Kenan'dan daha başarılı olarak değerlendirecekler” diye konuştu.

“Bu organizasyonları tek başımıza yapamayız”

Afyon'da gerçekleşen ve dünyada ses getiren Dünya Motokros Şampiyonası'yla ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Yunus Uçar, “Uluslararası organizasyonları yerel yönetimlerden destek almadan gerçekleştirmek, federasyonlar açısından imkansız. Dolayısıyla ya valilikten, ya belediyeden ya da global, ulusal sponsorlardan destek alarak böyle büyük bir organizasyon yapabilirsiniz. Afyonkarahisar'da belediyemizin yüzde 100 desteğiyle, ev sahipliğiyle ve himayesiyle bunu organize etmiştik. Unutmamak gerekir ki, dünyanın altyapı itibariyle en başarılı Motokros Dünya Şampiyonası ilan edildi ve lisansımız bu şekilde verildi. Belediyenin desteği olmaksızın, bu organizasyonu gerçekleştirmemiz imkansız. Biz teknik bir ekibiz ve şartlar yerine getirildiği andan itibaren organizasyonu sportif anlamda yapıyoruz. Aday olan belediye başkan adaylarıyla da bunu görüşeceğiz ve projelerimizi aktaracağız. Afyon iliyle ilgili çok büyük hayallerimiz var, umutlarımız var ve 3 yıllık da sözleşmemiz var. 2 yıl daha gerçekleştirme umudu içindeyiz. Yapacağımız istişareler sonucunda umuyoruz ki bu organizasyon ülkemizde kalmaya devam edecek” dedi.

“Donanımsız yola çıkmasınlar, sürat yapmasınlar”

Son olarak motosiklet kullanan sürücülere mesaj veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Bizim için çok önemli bir konu. 2018'de elbette çok önemli başarılarımız oldu ama bir o kadar da acı kayıplarımız oldu. Yarışçılarımızdan, motosiklet kültürüne, camiasına hizmet etmiş çok önemli ağabeylerimizden, kardeşlerimizden kayıplarımız oldu. Biz bunların artık olmasını istemiyoruz. Her bir motosikletçi, motosiklete olan sempatiyi de alıp götürüyor yanında. Bunların olmaması için donanımsız motosiklet kullanmamak gerekiyor. Motosiklet kazalarının yüzde 95'inin hız limitlerine uyulmamasından dolayı olduğunu gösteriyor bütün veriler. Motosiklet dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından birisi. Donanımıyla kullanıldığında, hız limitlerinde kullanıldığında ve uygun hava şartlarında kullanıldığında çok güvenlidir. Dünyanın en keyifli ulaşım aracıdır. Sokaklarda, caddelerde ve sportif performans gösterilmesi imkansız olan yerlerde kullanmayın, motosiklet parkurlarımız herkese açık durumda. Her türlü sportif imkandan, lisans ücretine kadar her türlü şeyi de federasyonumuz karşılıyor. Biz caddelerde, sokaklarda performans gerçekleştirmeyi kalkan arkadaşlarımızı da pistlerimize bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.