(Özel haber) Birol Aydın: “Şampiyonaya Türk sporcular damga vurdu”

İNAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “8 altın, 11 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladık. Çok iyi bir ev sahipliği yaptık” dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, İNAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sonrasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. 6-11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya Türk sporcuların damga vurduğunu belirten Aydın, “8 altın, 11 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladık. Çok iyi bir ev sahipliği yaptık. Avrupalı dostlarım bu başarıdan dolayı bizleri tebrik etti. Engelliler ülkemizde altın çağını yaşıyorsa bunun bir mimari var. Çünkü ülkesinde engellisini seven, özellikle sporcuları isim isim bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün çocuklar madalyalarını Cumhurbaşkanımıza hediye ettiler. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Burada sporcularımız Fransızları, İspanyolları geride bırakıp altın madalya alması ülkemizde engelli sporcuların nereye geldiğini gösterdi. Biz artık altın çağımızı yaşıyoruz. Engelliler sporla aştılar engellerini. Avrupa'nın buradan mutlu ayrılmasını, özel sporcuların ne yaptığını göstermiş olduk. Ülkemiz açısından son derece başarılı bir şekilde 22 madalya alarak damgamızı vurduk. Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. 150 konuğumuzu Türk misafirperverliğinde konakladık. Yeme içmelerini titiz bir şekilde düşündük. Misafirler şampiyona Türkiye'de olsun diye gelip bana sarıldılar. Türkiye'de bulunduklarından dolayı özel sporcuların hepsinde gözündeki cıvıltıyı görürsünüz. Böyle bir ev sahipliği yaptığımız için herkese çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“2020 Down Sendromlular Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz”

2020 Down Sendromlular Olimpiyatları hakkında da konuşan Birol Aydın, “Türkiye 2020'de Antalya Down Sendromlular Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. Nisan ayında inşallah 2020 yılında Antalya'ya down sporcular gelecek. Biz şu anda ona hazırlanıyoruz. Açılışını Cumhurbaşkanımız yapacak inşallah. Cumhurbaşkanımızın down sendromlu sporculara ayrı bir ilgisi var. 100 ülkenin katılımıyla bir organizasyon olacak. Ülkemizdeki engellilere, yaşlılara ne kadar önem verildiğini göstermek istiyoruz. Bu ilk sınavdı, başarılı bir şekilde geçtik. 2000 tane sporcu kardeşimizi burada en güzel şekilde spor yaptıracağız” ifadelerini kullandı.