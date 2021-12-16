(Özel haber) Bruno Pinheiro'nun referansı Sporting Lizbon!

Pinheiro isminin ortaya çıkması da Sporting Lizbon deplasmanında gerçekleşen tesadüfi konuşma.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, siyah-beyazlılar hayata geçirmek istedikleri yeni proje için en uygun adayın Bruno Pinheiro olduğuna karar verdi ve bu hocayla anlaşmaya vardı. Önümüzdeki hafta imzaların atılması planlanırken, kulübün hayata geçirmek istediği proje için de düğmeye basıldı. Özellikle Avrupa'da sistemsel şekilde işleyen futbol düzenini başlatmak için düğmeye basan yönetim, ilk olarak Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın görevini sportif direktör olarak değiştirecek. Ümraniye'de en yetkili isim olacak olan Ceyhun Kazancı, oyuncu yetiştirme üzerine kurulu bu projenin de işleyişinde en baştaki isim olacak.

Pinheiro'ya Sporting Lizbon referansı!

Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro'yla anlaşmaya varmasının ardından her kesim ‘Nereden çıktı bu adam' derken, Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'ın gündemine gelmesi de tesadüfi bir konuşmayla ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyah-beyazlılarda yönetim, Portekiz ekibiyle birlikte yediği yemek sırasında bir süre sohbet etti. Sporting'in 10 milyon Euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesi “Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz” cümlesini kurdu. Bunun üzerine de Sporting Lizbon Kulübü'nün Genel Müdürü “Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro. Ancak biz Amorim'in, Pinheiro'yu geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrasında bu diyalog üzerine Pinheiro gündeme geldi. Kara Kartal'da listenin ilk sırasında Daniel Farke vardı. Ancak bu hocayla anlaşılamayınca Bruno Pinheiro'ya teklif götürüldü ve Portekizli hocayla anlaşmaya varıldı.

Önder Karaveli teknik ekipte yer alacak

Kayserispor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve Fenerbahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Bruno Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Önder Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.

Oyuncu geliştirme yapılacak

Oyuncu yetiştirmenin öncelik olarak alındığı yeni projede bir diğer konu ise oyuncu gelişimi. Bugüne kadar birçok Avrupa kulübünden kiralık olarak oyuncu alan ve bunun için para ödeyen Beşiktaş'ta sistem değişiyor. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak. Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyah-beyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.