(Özel Haber) Çatalca'da sel havadan görüntülendi

Çatalca'da dün geceden bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı dereler taştı, bazı sokakları ve tarım arazilerini su bastı. Çatalca'da oluşan sel havadan görüntülendi.

Gece saatlerinden itibaren yağmur ve kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Çatalca'da yağış su baskınlarına neden oldu. Tarım arazilerini su bastı. Yağmurun ardından dereler kahverengiye büründü. Gökçeali, Subaşı, İnceğiz mahallelerinde etkili olan taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi. Su baskının yaşandığı bölgede yağmur etkisini yitirirken, taşkın sularının meydana getirdiği olumsuzluk sürüyor.Tarım arazilerinin sel sularına gömülmesi ve taşan dereler havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı arazileri su bastığı, derelerin ise taşarak kahverengiye büründüğü görülüyor.