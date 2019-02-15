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(Özel Haber) E-5'te makas atan sürücü terör estirdi çarptığı araç takla attı

E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının kullandığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü karayolunu adeta birbirine kattı. Makas atan araç başka bir araca çarptı. Sürücünün kullandığı araç takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor.  

Aydemir Kadıoğlu

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