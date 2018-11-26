(Özel Haber) Ergün Keleş: "TFF bu kararla şiddetin önünü açtı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir taraftarın sahaya girerek hakeme saldırması sonucu yarım kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçına yönelik verdiği 'kaldığı yerden devam' kararını değerlendiren Ümreniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "TFF bu kararla şiddetin önünü açtı. O zaman herkes takımı kötü gidiyorsa saha insin, hakemi dövsün maç tekrarlansın" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da 46. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam edecek. Bu 'devam' kararıyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Ümreniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar yok. O, sahaya inen, hakeme vuran Balıkesirspor taraftarı. Örnek olarak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını gösteriyorlar. O maçta tribünden nesne attılar. Ama burada direkt sahaya inip hakeme vuruyorlar. Hakem raporunda da yazmış; '25 dakika buz uyguladım' diye. TFF bu kararla hem hakemi hem de müsabakaları ateşe atıyor. O zaman önüne gelen sahaya girsin, hakemi veya rakip takımı dövsün maç tekrarlansın. Maç içinde de hiçbir sorun yoktu. Adam bir anda sahaya girdi ve hakeme vurdu. Böyle bir karar yok. Biz yine Balıkesir'e gideceğiz. Gece geç saatlerde otobüsle İstanbul'a döneceğiz ve 1 gün sonra yine maç oynayacağız. Bu adalet mi?" ifadelerini kullandı.

"Bu maçın tekrarı imkansız"

Kurallara göre Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor karşılaşmasının tekrar edilmesine yönelik verilen kararın yanlış olduğunu dile getiren Keleş, "Türkiye Futbol Federasyonu, verdiği kararla şiddetin önünü açıyor. O zaman herkes takımı kötü gidiyorsa saha insin, hakemi dövsün maç tekrarlansın. O maçın güvenliğini Ümraniyespor olarak biz almayacağız. Oradaki güvenlik önlemlerini Balıkesirspor Baltok alacak. Görüntülerde de var; adam kabadayı gibi saha ortasına kadar gelip hakeme vuruyor. Kurallara göre bu maçın tekrarı imkansız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir karar" şeklinde konuştu.