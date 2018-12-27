(Özel haber) Erol Bedir: "Kulübe transfer yasağının gelmesini biz istedik"

Ertelenmiş bir cezaları olduğunu söyleyen Bedir, “Bu yasağın devre arasında gelmesi için talepte bulunduk. Yazın daha rahat transfer dönemi geçirmek istiyoruz” dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. İhtar çeken futbolculara para ödemeyip, diğer futbolculara ödeme yapmasıyla ilgili birçok eleştiri alan Bedir, konuya da açıklık getirdi. 9 futbolcunun kulübe ihtar çektiğini söyleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Diğer futbolcular çekmedi. Normal şartlarda ihtar çekenlere para ödersiniz. Biz kendi aramızda değerlendirme yaparken, 'Kimse kötü niyetli değil. İhtar çekmeyenlerin de alacağı var' diyerek bulduğumuz ilk parayı ihtar çekmeyenlere verdik. Daha sonra ihtar çeken futbolcularla da oturup konuştuk ve paralarını ödedik” diye konuştu.

“Transfer yasağı talebinde bulunduk”

Kayserispor'un daha önce aldığı transfer cezası olduğunu ve bunun ertelendiğini hatırlatan Başkan Erol Bedir, “Ertelenmiş bir yasağımız vardı ve bunu elbet bir gün çekecektik. Bu yasağın, bu döneme gelmesinin uygun olduğunu düşündük. Devre arasında bu cezayı çekmemiz daha uygun. Bu dönemde transfer yapmak da zor. Bunu bilerek hareket ettik. Önümüzdeki yaz sezonunda daha rahat hareket edeceğiz. Duyumlarımıza göre bu karar federasyona gelmiş ancak henüz bile iletilmedi. Biz, kulübümüze iletilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadromuzu bir türlü kullanamadık”

Takımın durumunun çok iyi olduğunu ve şu anda sadece 1 sakat futbolcularının bulunduğunu sözlerine ekleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Aslına bakarsanız, tam maçların oynanmasını istediğimiz zamanda devre arası geldi. Sezon başında da takımımızın durumu iyiydi ancak 5. haftadan sonra her maçta sakatlık oldu, cezalılar oldu. Son 4 maça kadar 11-12 kişiyi zor bir araya getirmekte zorlandık. 3 haftadır tam kadro oynuyoruz, yalnızca 1 sakat oyuncumuz var. Sezon başındaki ideal kadromuza erişmiş oluyoruz. Devre arasında alacağımız bir oyuncu yok. Transfer yapmayı düşünmüyoruz. Sezon başındaki zengin ve kaliteli kadro geri dönmüş durumda. Zaten talep ettiğimiz ceza gelirse, transfer yapamayacağız” açıklamasını yaptı.

Bedir son olarak şu ana kadar oyuncularına herhangi bir resmi transfer teklifinin gelmediğini de sözlerine ekledi.