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(Özel haber) Esat Özaltın: "Sezon sonunda şampiyon olacağız"

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, "Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz.

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, "Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.


TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Modafen'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Özaltın, zorlu bir deplasmanı geride bıraktıklarını aktararak “Modafen alttan 4. sırada. Düşmemek için epey mücadele ediyorlar. Bu bilinçle geldik. Maç fazlasıyla ikinci sıradayız. Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Eğer puan farkı kapanmazsa play-off'larda en güçlü adaylardan biriyiz. Sezon sonunda inşallah play-off'lardan çıkarak şampiyonluk istiyoruz" şeklinde konuştu.

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