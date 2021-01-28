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(Özel Haber) FC Shkupi'nin yeni teknik direktörü Hasan Özer oldu

Kuzey Makedonya takımlarından FC Shkupi’de teknik direktörlük koltuğuna Hasan Özer oturdu.

Kuzey Makedonya takımlarından FC Shkupi'de teknik direktörlük koltuğuna Hasan Özer oturdu. Özer, İHA'ya yaptığı açıklamada, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.


Son olarak Ümit Karan'ın çalıştırdığı FC Shkupi'nin yeni hocası belli oldu. Kuzey Makedonya ekibi, Hasan Özer'i takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Rizespor, Bursaspor, Gaziantepspor gibi takımlarda Yardımcı Antrenör olarak görev almıştı. İhlas Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Ligde ikinci sıradayız. Liderle aramızda 6 puan fark var. Hedefimiz lideri kovalamak. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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