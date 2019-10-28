İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gülensu'da altyapı maçı izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gülensu Stadı’nda Göksu ile Barcelona Futbol Okulu arasında oynanan maçı izledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gülensu Stadı'nda Göksu ile Barcelona Futbol Okulu arasında oynanan maçı izledi. Maç sonunda Gülensu mahallesi sakinleri, Ali Koç'la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi. Karşılaşmanın oynandığı Maltepe Gülensu Mahallesi'ndeki Gülensu Futbol Sahası'na gelen Koç, maçı tel örgülerin dışından seyretti. Maçın sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.