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(Özel haber) Fenerbahçe kiralık oyuncularını takip ediyor

Fenerbahçe, takımdan kiralık olarak gönderdiği futbolcuları, eski idari menajer Onur Başar’a takip ettiriyor.

Fenerbahçe, takımdan kiralık olarak gönderdiği futbolcuları, eski idari menajer Onur Başar'a takip ettiriyor.


Fenerbahçe, sezon başında A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanmasını istediği isimleri birçok kulübe kiralık olarak gönderdi. Bu isimler arasında yer alan Yusuf Mert Tunç, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Allahyar Sayyad Manesh ve Batuhan Yılmaz'ı kiralandıkları kulüplerinde eski idari menajer Onur Başar'a takip ettiren sarı-lacivertli teknik heyet oyuncuların son durumları hakkında bilgi alıyor.

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