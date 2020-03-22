İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!"

Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla ‘Evde kal' çağrısı yaptı.


Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.


Koita'nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.