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(Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz: "Quaresma ile anlaşma sağladık"

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile anlaşma sağlandığını söyleyerek, Portekizli futbolcunun Beşiktaş kulübü ile pürüzleri çözmesini beklediklerini ifade etti.


Kasımpaşa, Quaresma transferini bitirdi. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Öksüz, “Quaresma ile anlaşma tamam. Quaresma'nın Beşiktaş kulübü ile sorunlarını çözmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Öksüz, sözleşme detayları ile ilgili sorulan soruyu ise cevaplamaktan kaçındı.

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