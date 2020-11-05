(Özel haber) Hürser Tekinoktay: “Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğu Beşiktaş yönetimine yazar!”

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adaylarından Hürsey Tekinoktay, “Kulüpte oynamayan futbolcular para alırken Dorukhan'ı tartışmak anlamsız. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra Dorukhan da ezeli rakibe gider ve Fenerbahçe şampiyon olursa, bu Beşiktaş yönetimine yazar” dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu üyelerinden ve eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte online yapılması planlanmasına rağmen ertelenen Divan Kurulu toplantısı hakkında çıkan karara anlam veremediğini belirten Tekinoktay, “Kulüp personelinde eğer covid pozitif vaka varsa bu toplantı erteleniyorsa anlam veremiyorum. Sonuçta bu toplantı online yapılacak. Futbolcularda çıkan pozitif vakada da o zaman maçları mı ertelemek gerekiyor? Divan Kurulunu covid yüzünden ertelemek komik. Gayriciddi bir açıklama bu. Başka nedenler varsa bilmemem. Bu toplantıda KPMG raporunun açıklanması bekleniyordu. Bir de son dönemde Ruiz'in tazminatı ortaya çıktı. Belki de bunlar konuşulmasın istendi. Camiada böyle bir söylenti var. Bunlara sebebiyet vermemek lazımdı” dedi.

“Ruiz ve Fatih'i bırakıp, Welinton'a bonservis vermek mantıksız”

Beşiktaş'ta alacakları konusunda FIFA'ya başvuran ve siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro tazminat ödemesi kararı çıkan Victor Ruiz konusunda da açıklamalarda bulunan Tekinoktay, “Takım kurarken bir kaybettikleriniz, bir ileride kaybedecekleriniz bir de tazminat konusu var. Konu sadece Ruiz değil. Eldeki savunmanın bozulması var. Bu konuya Caner Erkin, Gökhan Gönül ve hatta performansına bakıldığında Burak Yılmaz'ı da ekleyebiliriz. Sportif başarısızlıklar arka arkaya geldi. Bu bölgede Fatih Aksoy ve Ruiz bırakıldı. Yerine Welinton alındı. Performansından kimse memnun değil. Fatih ve Ruiz'i bedavaya bırakıp, üzerine Welinton'ı bonservis ile almak mantıksız. Beşiktaş, piyasası olan Ruiz'i satabilirdi” açıklamalarını yaptı.

“Dorukhan'ı tartışmak anlamız”

Son dönemde yeni sözleşme konusunda gündemden düşmeyen Dorukhan Tokgöz hakkında da konuşan Tekinoktay şunları söyledi:

“Beşiktaş'ta Dorukhan krizi oluşturuldu. Dorukhan meselesinin buraya kadar gelmesi tam anlamıyla skandal. Boyd, Lens, Mirin, Douglas gibi futbolcular oynamadığı halde para alırken, Dorukhan oynadığı halde para almıyor. Dorukhan için 300-500 bini tartışmak anlamsız. Caner Erkin ve Gökhan Gönül, ezeli rakibe gitti. Performansları ve takımın puan cetvelinde yeri ortada. Dorukhan'ı da ezeli rakibe kaptırırsanız ve Fenerbahçe de şampiyon olursa bu tamamen yönetiminin basiretsizliği olur. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, Beşiktaş yönetimine yazar.”