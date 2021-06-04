(Özel haber) İbrahim Özdemir: "Galatasaray'a çok iyi hizmetler vereceğimize inanarak yola çıktık"

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine adaylık sürecini ve projelerini anlattı. Nasıl başkan adayı olmaya karar verdiğinden bahseden Özdemir, "Benim her şeyden evvel Galatasaraylılığım önemli. 40 yıllık Galatasaraylılık geçmişim var. Tabii çocukluğum ve üye olduğum dönemi söylüyorum, çocukluğumuzu sayarsanız 60 yıla yakındır. Galatasaray'ın hep aşığıyız, sevdalısıyız. Tabii bu süreç giderek bu dönemde bizi başkan adaylığına kadar sürükledi. Uzunca bir süre bu konuda sabırlı bir çalışma yaptık. Bize gönül vermiş, bizimle beraber olmayı seçmiş arkadaşlarla çok kaliteli bir yönetim kurulu oluşturduk. Özgün, hepsi konularında uzman, gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük başarılar sağlamış, mesleklerinde büyük başarılar sağlamış, tamamı Galatasaray sevgisiyle dolu bir yönetim kurulu oluşturduk. En büyük iddiamız da bu yönetim kurulu ve ben de bu ekibin başında bir kişi olarak Galatasaray'a çok iyi hizmetler vereceğimize inanarak yola çıktık. O yolda da emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah genel kurulun bizi tercih etmesi halinde de o görev bize nasip olur ve Galatasaray'a güzel hizmetler yapma imkanını buluruz" diye konuştu.

"Galatasaray camiasına layık bir başkanlık vaat ediyorum"

Nasıl bir başkanlık vaat ettiğini aktaran İbrahim Özdemir, "Galatasaray camiasına layık bir başkanlık vaat ediyorum her şeyden evvel. Yani ehliyetli, liyakatlı, bilgili, becerili, tecrübeli, geniş çerçevede ilişkiler ağı olan bir yönetimle beraber, işinin ehli bir başkan, konulara hakim bir başkan, devlet adabı almış, yıllarca devletin içinde bulunmuş, devleti yönetmiş ama Galatasaray sevdası hiçbir zaman eksilmemiş bir kişi olarak onlara layık bir başkanlık süreci ve yönetimi yaşatacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a kalıcı, gelir sağlayıcı projeleri hayata geçireceğiz"

Projeleri hakkında bilgiler de veren Özdemir, "Galatasaray'da o kadar çok proje var ki yani yeni projeleri açıklamaya gerek yok. Söylenmiş ama yapılamamış projeler var. Bunların bazıları gerçekten akılcı projeler. Bu akılcı projeleri mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Ben Galatasaraylıların hep aklında olan ada konusunu ön plana getiriyorum. Ada, Galatasaray'a layık ve Galatasaray'a önemli bir gelir kaynağı sağlayabilecek ama aynı zamanda Galatasaraylıların da çok güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan olacak. Dolayısıyla Galatasaraylılar ada konusunda hiç endişeli olmasınlar. O konuyu çözeceğiz. Çözüme kavuşturacağız süremiz içerisinde. Mecidiyeköy'deki otel projemiz var. Onun yanında Kemerburgaz projesi var. Florya'nın durumu var. Kalamış bir tarafta, Burhan Felek, Ergün Gürsoy Tesisleri bir tarafta var. Yani Galatasaray'da proje üretmeye çalıştıktan sonra yeter ki o projeler rafta kalan projeler olmasın. Akılda kalan projeler olsun, hayata geçirelim bunları. Dolayısıyla da Galatasaray'a çok kalıcı, gelir sağlayıcı projeleri hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Yapamayacağım hiçbir konuda vaadim olmaz"

Kulübün maddi sorunlarıyla ilgili düşüncelerini dile getiren İbrahim Özdemir, "Bu yalnız Galatasaray'ın değil bütün kulüplerin problemi. Galatasaray bu döneme sıkışıp geldiği için hep söylenen ve kimin parası var, kimin parası yok gibi birtakım polemiklere de yol açan. Ben parayı buldum diyen ama ortada herhangi bir şeyi olmayanlar da var. O da ayrı konu. Şimdi ben ciddi bir devlet adamıyım her şeyden evvel. Yapamayacağım hiçbir konuda da vaadim olmaz. Bütün hayatımı da böyle geçirdim. Benim ve benimle beraber, bana inanan bütün o ekip, gerçekten kaliteli bir ekip. Bu insanları kolay kolay bir araya toplamak için pek de herkesin beceremeyeceği bir şey. Ama bu arkadaşlar bana inandı. Demek ki benim bütün bu sorunları çözebileceğime ekip halinde inandılar ki bu arkadaşlar benimle beraber. Ben Galatasaray'a şu kadar para getiriyorum, bu kadar para getiriyorum diye parasal manada bahis bence yanlış bir şey. Biz bu yola girdiğimize göre bunların hepsini hallederek, halletmeyi göze alarak geldik demektir. Dolayısıyla burada rakamlardan bahsetmeyi pek doğru bulmuyorum artı gerçek manada ihtiyacın ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü biz iki tane mali genel kurulu yapmadık. Gerçek verilere tam olarak ulaşmadık ama sorun ne olursa olsun, maddi sorun ne olursa olsun biz ekip olarak bunun hem farkındayız hem çalışmalarını yapıyoruz hem de bunun çareleri bizim için bulunmuş vaziyette" dedi.

"Seçildikten sonra ilk oturacağımız kişi Fatih Terim olacak"

Futbol takımı projeleriyle ilgili konuşan sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Galatasaray'ın amiral gemisi futbol. Bu Galatasaraylıların bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği hatta dünyanın bir gerçeği. Dünyanın en önemli markalarından bir tanesi Galatasaray. Tabii ki Galatasaray'ın futbol konusu üzerinde en çok durduğumuz ve de bunu en iyi şekilde, en optimist şekilde organize ederek önümüzdeki şeye hazırlamak istiyor. Birinci hedefimiz bu. Ön eleme turlarına hazırlamak istiyoruz. Fatih Hoca şu anda sözleşmesi gereği görevi bırakmış durumda. Arkadaşlar içerisinde ben hep söylüyorum, Fatih Hoca'yla en eski tanışıklığı olan kişi benim. Yani Milli Takım hocalığı sırasında da beraber olduk. İlk göreve geldiğimde kendilerine desteğimiz de oldu. Bir ağabey kardeş ilişkimiz var her zaman. Galatasaray'ın aynen bizim gibi hem kulüp üyesi hem divan üyesi hocamız. Futbolculuğu dışında, hocalık dönemleri Galatasaray için başarılarla dolu bir insan. Benim tek karşı çıktığım Fatih Terim'in kullanılarak onun üzerinden oy devşirilmesi yanlışlığıdır. Onu yanlış olarak görüyorum. Seçildikten sonra da herhalde ilk oturacağımız, konuşacağımız, başvuracağımız kişi Fatih Terim olacak. İnşallah asgari müşterekler de kendisiyle anlaşabileceğimizi düşünüyorum. O bizimle çalışmak istemezse o ayrı bir şey. Ben o konuda da kendisinin bizimle çalışacağı kanaatindeyim. Son zamanlarda bazı spekülasyonlar yapıyor. İşte adaylardan bir tanesini avukatını verdi, orayı destekliyor falan gibi. Hoca böyle bir yanlışı yapmasın. Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Çünkü o kim gelirse gelsin Galatasaraylı bir başkanla çalışacak veya çalışmak istemezse, çalışmayacak. Yani bizim gibi sevgisi Galatasaray'a olan bir hocayı bizim göz ardı etmemiz her şeyden önce mümkün değil. Kaldı ki bütün teknik veriler kendi uhdesinde. Oturup konuşacağız. Galatasaray'ın imkan nedir? Nasıl bir formül üzerinde kendisiyle anlaşabiliriz, bütün bunların hepsini gelir gelmez masaya yatıracağı. Vakit geçirmeden de bu çalışmaları devam ettirip eleme turlarında en iyi şekilde Galatasaray'ın sonuç almasını sağlayacağız. Ama dediğim gibi bu bir kere seçilmekle alakalı bir konu. İnşallah genel kurul bizi seçer, teveccüh gösterirse biz o konuda mutlaka öncelikli olarak hocayla oturup konuşmayı zaten düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Birleşmelerin Galatasaray'a fayda getireceğine inanmıyorum"

"Birleşmelerin Galatasaray'a fayda getireceğine inanmıyorum" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Ben devlet yaşamımda da bu tür suni birleşmeler oluyor bunlar, bu birleşmelerin o camialara fayda sağlayacağını zannetmiyorum ve de inanmıyorum. O yüzden de kimseyle böyle bir şekilde oturup konuşalım, birleşelim falan gibi herhangi bir çalışmamız olmadı. Bizim çıkış nedenimiz kendimize güvenle, projelerimizi Galatasaray'ı daha rahatlatacak şartlara hazırlayacak bir ekip oluşturmaktı. Bu ekibi oluşturduktan sonra ancak biz yola koyulduk. Dolayısıyla öbür tarafından bakarsanız 6 tane adayın bugünkü şartlarda Galatasaray'a başkan adayı olmasının bir başka sevindirici tarafı da var. Benim sadece dileğim seçim kim tarafından kazanılırsa kazanılsın herkesin o seçilen ekip ve başkan etrafında birleşmesi ve ona destek vermesi önemlidir. Çünkü Galatasaray geçtiğimiz yıllarda, son 5-6 yıldır barış dilini kaybetti, birliği, beraberliği kaybetti. Hep sürtüşme, didişme, bir nevi kavga ortamı gibi ayrıştırıcı günleri ve yılları yaşadı. Bunu bizim ortadan kaldırmamız, bu barışı sağlamamız lazım. Bu birliği sağlayacağımıza ve Galatasaraylıların ehliyetli, liyakatli kadroları ve başkanı, Galatasaray başkanlık koltuğuna oturtacağına inanıyorum. Çünkü o koltuk Ali Sami Yen başkanımızdan rahmetli, büyük başkandan yadigardır. O koltuk çok değerlidir, çok şereflidir. Onun için Galatasaraylılardan ricam aşağı yukarı 8500'e yakın bir hazirun kitlemiz var. Bunların hepsinin görevi o gün gelip oyunu bir şekilde kullanmak ve Galatasaray'a iyi bir yönetimin seçilmesini sağlamak. Biliyorsunuz Galatasaray'a üye olmak kolay bir şey değil, ayrıcalıklı bir olay. Dışarıda milyonlarca insan var ki Galatasaray'a üye olabilsek diye. Üye olduktan sonraki seçim hakkını kullanmıyorsa ben onlara iyi bir Galatasaraylı olarak bakmam. Çünkü bu çok hayati bir görevdir. Bu görevi kimin lehine olursa olsun gelip yerine getirmeleri ve o iş için 1-2 saatlerini, 1 günlerini ayırmaları, bütün camiaya seslenerek buradan ifade etmek istiyorum."

"Geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek istiyoruz"

Futbol dışındaki branşlara da değinen İbrahim Özdemir, "Galatasaray amiral gemisi futbol olan bir spor kulübü ve sporun bütün branşlarını da ülkemize ilk getiren, başarıdan başarıya koşarak o kollarda Türkiye'yi iyi temsil etmiş, büyük başarılar kazanmış branşları var. Basketbol, voleybol biraz daha yarı profesyonel, yarı amatör. Ben mesela iyi bir basketbolseverim. Galatasaray'ın basketboldaki hali benim açımdan çok üzüntü verici. Yani orayı bir derleyip toparlayıp Galatasaraylıların zevkle basketbol ve voleybol seyredecekleri bir hale getirmemiz lazım. Galatasaray kadın voleybolda bildiğim kadarıyla 60 küsur yıldır hiç şampiyon olamadı. Oraları şampiyon yapıp, çünkü şampiyon olduğun zaman sponsorlar da daha rahatlıkla geliyor. Ama sponsorların geldiği bir yerde güven ortamıdır. Yani biz o güven ortamını da Galatasaray'da sağlayacak bir ekibiz. Onun ötesinde atletizmi var, su sporları var, binicilik var, su sporları içerisinde yelken, yüzme, kürek gibi branşları var. Bunlar hep yıllar içerisinde ihmale uğramış, neredeyse terk edilmiş. Orada çalışan hem ekipleri hem sporcuları bizim teşvik etmemiz, desteklememiz lazım. Amatör sporların tamamını bir ele alıp onlara layık olduğu değeri vererek, onları geliştirmek istiyoruz. Orada güzel sporcular yetişsin her şeyden evvel illa şampiyon olmaları şart değil. Ama iyi sporcular, karakterli sporcular yetişsin ve topluma da faydalı gençler olsun. Bir başka projemiz bugüne kadar hep ihmal edilmiş bir gençler grubumuz var. Onlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Galatasaray başkanları, bugüne kadar bazıları dışında, ekiplerinin hiç başkan yetiştirmemişler. Şimdi başkanlık makamı veya yöneticilik makamı bir yerden öğrenilerek gelinir oraya. Bu kuracağımız gençlik komitelerinin içerisinden hakikaten bu işe sevgi bağıyla bağlı, bu işe gönül vermiş gençlerimizi mesela bazı yönetim kurulu toplantılarına alıp onlara yönetimin nasıl işlediği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak şeklinde olacak. Geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek istiyoruz, yöneticilerini ortaya çıkarmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Adayı Özdemir, bütün üyelere gelip, oy vermeleri çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.