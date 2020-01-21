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İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) İrfan Buz: "Kasımpaşa ile görüşmedim"

İsmi Kasımpaşa ile anılan Teknik Direktör İrfan Buz, lacivert-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.


Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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