İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel haber) İrfan Buz Kasımpaşa'ya yakın

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile görüşüyor.

Tarafların anlaşma sağlaması halinde Buz, Paşa'nın yeni teknik direktörü olacak.


Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik adam arayışları devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz'un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.


53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.