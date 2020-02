(Özel haber) İsmail Can Yerinde: "Hedefim dünya kupasını kazanmak"

Profesyonel FIFA oyuncusu İsmail Can Yerinde, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten gurur duyduğunu aktararak, "Hedefim bu sene ilk olarak dünya kupası play-off'unu kazanmak. Daha sonrasında ise dünya kupasını kazanmak" dedi.

Türkiye'yi yurt dışında başarılı şekilde temsil eden Futbolist takımı oyuncusu aynı zamanda da RedBull sporcusu İsmail Can Yerinde, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Gaming İstanbul 2020 etkinliğine katıldı. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İsmail Can, etkinlik ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oyun içinde kullandığı takma ismi İsopower olan başarılı sporcu, etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirterek, "Şu anda burada Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası RedBull Flick elemeleri var. Markaların oyun alanına yatırım yapması çok güzel. Umarım bu yatırımlar ilerleyen zamanda daha da artar ve daha fazla turnuvalar gerçekleştirilir" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi yurt dışında temsil ediyoruz"

Türkiye'yi FIFA oyununda dünyada temsil ettiğini vurgulayan İsmail Can Yerinde, “Futbolist takımının oyuncusuyum aynı zamanda RedBull sporcusuyum. Yaklaşık 3 senedir profesyonel şekilde FIFA oynuyorum. Bu 3 sene içerisinde Türkiye ve Balkan şampiyonluğu ile Dünya 3.'lüğüm var. En son Amerika'da FIFA Fut Champions Cup'a katıldım. Onu da çeyrek finalde bitirdik. Şu an her şey iyi gidiyor. Dünya sıralamasında 13. sıradayım. Yurt dışında ülkemizi temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hedefim dünya kupasını kazanmak"

Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor olmaktan gurur duyduğunu ifade eden İsmail, uluslararası turnuvalarda destek mesajları aldığının da altını çizerek, “Benim için çok gurur verici bir olay, çünkü oraya gittiğiniz zaman 32 kişiden tek veya en fazla 2 Türk siz oluyorsunuz ve orada ülkenizi temsil ediyorsunuz. Turnuvada oynarken Türkiye'den çok fazla mesaj geliyor. O da beni gururlandırıyor. Amerika'daki FIFA Fut Champions Cup da güzel geçti. Hedefim bu sene ilk olarak dünya kupası play-off'unu kazanmak. Daha sonrasında ise dünya kupasını kazanmak” değerlendirmesini yaptı.