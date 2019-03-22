(Özel Haber) Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu alanda son durum havadan görüntülendi

Kartal'da 6 Şubat günü çökerek 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki binaların yıkımının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alanda yürütülen çalışmaların son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.

Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki Bankalar Caddesi'nde 6 Şubat günü çöken ve 21 kişinin ölümüne neden olan Yeşilyurt Apartmanı ve risk taşıdıkları belirlenen çevredeki 7 bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılmıştı. Mağduriyetin önüne en hızlı şekilde geçilebilmesi için TOKİ eliyle alanda başlatılan kentsel dönüşüm projesindeki son durum İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde alanda iş makinelerinin durmaksızın çalıştığı görülürken, vatandaşlar da mahallede hayatın hızla normale döndüğünü belirtiyor.

Bankalar Caddesi'nde esnaflık yapan Ali Yazıcı, “Bizim burada gördüğümüz kadarıyla çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce başımıza gelen elim bir olay yüzünden bir sürü mağduriyet yaşandı. Şu anda devletimiz sağ olsun, burada bütün yaraları sarıyor. Hızlı bir şekilde, inşallah 1 sene içerisinde bütün maliklere, hak sahiplerine yerleri teslim edilecek. Şu anda her şey eski haline dönmüş durumda” diye konuştu.