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(Özel Haber) Kartal'da çöken binadan kurtarılan Mahmut Tayyip'in tedavisi sürüyor

Kartal’da çöken binanın enkazından 9 saat sonra yaralı kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar’ın tedavisi sürüyor.

Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra yaralı kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın tedavisi sürüyor.


Kartal'da 6 Şubat günü çöken 8 katlı binanın enkazından 9 saat sonra yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın tedavisine devam ediliyor. Kolundan tedavi gören Tayyip Alemdar, oksijen tedavisi uygulanmak üzere tedavi gördüğü hastaneye bağlı olan Koşuyolu Yanık Merkezi'ne götürüldü. Yanık Merkezi'ne götürülmesi kameralara da yansıyan küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği görüldü.

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