(Özel haber) Kerem İnan: "Beraberlik kokan bir derbi"

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, pazar günü oynanacak derbinin berabere bitebileceğini söylerken, kaleci performanslarının da maçı belirleyeceğini vurguladı.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılıların eski kalecilerinden Kerem İnan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine derbiyi değerlendirdi. Derbiden beklentilerini açıklayan Kerem İnan, "Galatasaray bu sene kazanacak diye uzun yıllardır bu konuşuluyor. Bu sene yakın gibi dursa da beraberlik kokan bir derbi görünüyor. Orta saha mücadelesi şeklinde geçecek bir derbi. İki tarafta da eksikler var. Fenerbahçe'de çok ciddi eksikler var. Fenerbahçe'nin 3-4 haftadır hem iyi futbolu diğer taraftan da skor alamaması var. Galatasaray tarafında ise biraz daha oyun olarak geride olan ama skor alan, puan alan Galatasaray var. Derbi öncesinde Galatasaray biraz daha pozitif diye görünüyor. Seyirci avantajı, uzun yıllardır kaybetmeme avantajı Fenerbahçe tarafında. Bu bağlamda çok keyifli bir derbi bekliyoruz. Beklentilerimiz de genelde hep düşük çıkıyor. Futbol olarak da keyif almıyoruz. Umarım keyifli, mücadeleci, bol golün olduğu bir derbi izleriz ama ben öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Sadece futbolun konuşulacağı bir derbi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"İzleyiciler maç saatinde geliyor ama futbolcular onu 1 hafta yaşıyor"

Futbolculuk döneminde derbilere nasıl hazırlandıklarının sorulması üzerine İnan, "Futbolcu gözüyle bakacak olursak o hafta futbolcular açısından zor oluyor. En son kazandığımızda ben de vardım, 99 derbisinde. En son kazanan takımın kadrosunda biz de vardık. Derbiye hazırlanmak kolay olmuyor. İzleyiciler maç saatinde geliyor ama futbolcular onu 1 hafta yaşıyor. Uyuyamayan futbolcular oluyor. Hasan Şaş hoca ile konuşuyorduk bir hafta boyunca uyuyamadığı dönemler oluyordu. İnsanın maçı kafasında oynadığı düşünürsek her akşam yatan oyuncu o dönemde böyleydi. Türk futbolu şu an biraz daha farklı ilerliyor. Yabancı oyuncularının fazlalığı, onlar bu atmosferi ne kadar çok yaşarlar bilmiyorum ama taraftar açısından baktığımız zaman iki takımın taraftarı da derbiyi müthiş bir şekilde bekliyorlar. İnşallah futbolu, golleri konuşacağımız bir derbi olur. Şu dönemde maalesef olmuyor, hakem ön plana çıkıyor" diye cevap verdi.

"Kaleciler maçı belirleyecek"

Bol gollü bir derbi beklentisinin olmasına rağmen 0-0'lık bir skor beklediğini söyleyen eski file bekçisi, "İki tarafın golcülerinin son haftalardaki performanslarına baktığımız zaman biraz daha orta saha mücadelesi şeklinde geçecek. Kaleciler bence maçı belirleyecek. Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe'de Altay'ın son haftalardaki performansları yüzde yüz maçı belirleyecek iki kişi olarak söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray şampiyon olacaksa Muslera sayesinde olacak"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera hakkında da görüşlerini dile getiren Kerem İnan, "Galatasaray şampiyon olacaksa Muslera sayesinde olacak. Bu çok net bir şekilde görünüyor. Fenerbahçe tarafında bunu tam söyleyemeyiz ama Galatasaray tarafında Muslera'nın takım üzerinde kurtarışlarıyla müthiş bir etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.